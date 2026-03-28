Беглов и Рахлин открыли турнир по дзюдо

Губернатор Петербурга Александр Беглов и сын тренера Анатолия Рахлина, президент региональной федерации дзюдо Михаил Рахлин 28 марта приняли участие в открытии международных соревнований по дзюдо "Кубок губернатора Петербурга" среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в пресс-службе Смольного. Турнир проходит в спортивном комплексе "Юбилейный" и продлится три дня. В церемонии также участвовал директор Федеральной дирекции спортивных и физкультурных мероприятий Министерства спорта Юрий Ермошкин. Беглов поблагодарил Рахлина за профессионализм, а также пожелал спортсменам удачи и победы в соревнованиях.

Во время церемонии открытия глава города подчеркнул, что Кубок губернатора стал "визитной карточкой" Северной столицы в области спорта наряду с Кубком Анатолия Рахлина - тренера, который более 10 лет являлся наставником будущего президента Владимира Путина. Это соревнование также традиционно проходит в Петербурге. Беглов добавил, что город сохраняет статус одного из центров развития отечественного дзюдо: сборная Петербурга два года подряд занимает лидирующие позиции в стране, а самим видом спорта в Северной столице занимаются около 8 тысяч человек в 19 учреждениях.

"Наша федерация дзюдо была первой в стране – ей более 90 лет. У нее великий тренерский состав, великие спортсмены, которые побеждали абсолютно на всех мировых площадках", – цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Кубок губернатора проходит в четвертый раз в международном статусе. В турнире участвуют более 1,2 тысячи спортсменов из регионов России, а также дзюдоисты из Белоруссии, Армении и Таджикистана. Согласно расписанию турнира, 28 и 29 марта на татами выйдут юноши в различных весовых категориях, а 30 марта в соревнованиях примут участие девушки.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный