За зиму петербуржцы сдали 400 тонн опасных отходов

Петербуржцы сдали почти 400 тонн опасных отходов с декабря 2025 по февраль 2026-го, сообщили в пресс-службе Смольного. Показатель увеличился в три раза по сравнению с предыдущей зимой. От вредных отходов избавились около 45 тысяч человек.

"Чаще всего сдавали автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы, электронику, химические отходы и лампы", - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Сдать мусор можно в экопункты, экотерминалы и экомобили. Их больше десяти в разных районах города. В пункт приема опасных отходов можно сдать лекарственные препараты с истекшим сроком годности, противогазы, краску, компьютерную и оргтехнику.

Горожане могут избавиться от опасных отходов в рамках программы "Действуй ЭкоЛогично". Ее запустили по инициативе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Программа включает не только открытие экоцентров для сдачи отходов, но и проведение мероприятий об экологии.

