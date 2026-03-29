Поляков показал Беглову новый автомобиль российского бренда Jeland

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков 28 марта представил губернатору Александру Беглову новый автомобиль российского бренда Jeland, изготовленный на заводе в Шушарах. Глава города лично изучил салон нового автомобиля, фотографии опубликовал вице-губернатор Поляков. Автомобили Jeland будет производить холдинг "АГР" вместе с китайской компанией Dafetoo.

Первый кузов автомобиля российского бренда изготовили 20 марта. Сейчас в цехе окраски идут пуско-наладочные работы. Точную дату старта серийного производства автомобилей Jeland не озвучивали.

"Уже на следующей неделе стартует один из ключевых технологических этапов, приближающий запуск производства полного цикла с мощностью до 100 000 автомобилей в год. Северная столица уверенно укрепляет позиции одного из ведущих центров отечественного автомобилестроения," - заявили в пресс-службе правительства Петербурга.

Для изготовления новых машин завод в Шушарах переоснастили за восемь месяцев. Сварочный цех сейчас оборудован 120 промышленными роботами и системой контроля качества.

Ранее завод в Шушарах принадлежал General Motors. В 2020 году его перекупила компания Hyundai, однако после начала специальной военной операции она прекратила работу в России. В 2024 году собственником завода стала компания "Арт-Финанс", входящая в состав "АГР" холдинга. Сейчас на предприятии производят автомобили брендов Solaris, Tenet, Omoda и Jaecoo.

