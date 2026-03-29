Новым атаманом петербургских казаков стал Алексей Кукурудзяк

Ветеран СВО Алексей Кукурудзяк возглавил окружное казачье сообщество "Казачий округ Санкт-Петербурга", передает пресс-служба Смольного. Члены сообщества избрали его атаманом на встрече в петербургском Доме национальностей. Также они обсудили общие проекты казачьих сообществ Петербурга и ознакомились с отчетами о работе округа в 2025 году.

На встрече присутствовал зампредседателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин. Он передал приветственные слова вице-губернатора Петербурга Игоря Потапенко.

"Казачество во все времена было опорой Российского государства. Сегодня казаки остаются в первых рядах защитников: каждый пятый казак Казачьего округа Санкт‑Петербурга является участником специальной военной операции", - отметил вице-губернатор.

Во время встречи члены сообщества утвердили новые составы совета атаманов и совета стариков. Также провели голосование за вхождение в казачий округ районного казачьего общества "Балтийская линия" и городского казачьего общества "Конвой".

Новоизбранный атаман Алексей Кукурудзяк - потомок запорожских казаков. Ранее он занимал должность походного атамана казачьего округа Петербурга. В марте 2022 года Кукурудзяк отправился на службу в зону СВО и возглавил казачью группу добровольцев. Он стал командиром дивизиона и получил награды "За храбрость" и "За отвагу". Глава смольнинского комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов предложил новому атаману стать советником на общественных началах.

Ранее атаманом петербургского казачьего округа был Роман Шаталов. Он занимал эту должность в течение девяти лет. Он также служил в зоне СВО в составе батальона "Балтика" и добровольческого казачьего батальона "Терек".

Окружное казачье общество "Казачий округ Санкт‑Петербурга" зарегистрировали в 2017 году. Участники организации поддерживают культуру казаков, участвуют в мероприятиях и содействуют патриотическому воспитанию молодежи.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный