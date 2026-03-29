Беглов встретился с заместителем премьер-министра Кубы

Губернатор Александр Беглов 29 марта встретился в Смольном с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Перес-Оливой Фрагой, сообщают в пресс-службе правительства города. Встреча состоялась перед заседанием российско-кубинской Межправительственной комиссии, которое пройдет 1 апреля в Петербурге.

"Отношения России и Кубы опираются на прочную историческую основу и развиваются при активном участии лидеров двух стран. А памятная дата — 100-летие со дня рождения Фиделя Кастро, которое мы будем отмечать 13 августа, — напоминает о роли Команданте в становлении дружбы между нашими государствами", - отметил губернатор.

Беглов отметил основные сферы сотрудничества Кубы и Петербурга. Российские и кубинские медучреждения обмениваются опытом и технологиями. Стороны вместе разрабатывают элементы благоустройства в Гаване. Куба и Петербург также сотрудничают в сфере образования. Беглов выразил готовность принять кубинских студентов для обучения в колледжах, а также устроить 150 кубинским детям летний отдых.

В ноябре 2025 года делегация из Петербурга во главе с Бегловым прибыла в Кубу. Российская сторона предоставила гуманитарную помощь помощь кубинцам, пострадавшим от урагана. Для местных жителей также выступили российские артисты.

