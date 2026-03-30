Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Должность председателя Центральной избирательной комиссии России вновь заняла Элла Памфилова. Тайное голосование прошло 30 марта на первом заседании ЦИК в новом составе 2026-2031 годов. Решение члены избирательной комиссии приняли единогласно. Заседание вел старейший член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшкин.

Результаты голосования объявил председатель счетной комиссии ЦИК Константин Мазуревский. За назначение Эллы Памфиловой на пост председателя ЦИК проголосовали 15 человек. Она была единственным претендентом.

– Другого такого человека у нас нет. Сегодня это нравственный камертон избирательной системы страны, – рассказал на заседании ЦИК член избирательной комиссии Николай Левичев.

На заседании ЦИК выступили коллеги из Карачаево-Черкесской Республики и Тамбовской области. Они поддержали избрание Эллы Памфиловой, отметили ее профессионализм, эмпатичность и безукоризненное понимание избирательной системы России.

Памфилова включена в новый состав ЦИК по решению президента Владимира Путина. Пост председателя ЦИК Памфилова занимает с 2016 года. Предстоящий срок будет третьим на этом посту.

В прошлом Памфилова занимала должность министра социальной защиты населения России, депутатом Государственной думы, исполняла обязанности уполномоченного по правам человека в России. Также в 2000 году Памфилова стала первой женщиной в России, зарегистрированной кандидатом на пост президента.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру