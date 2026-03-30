Беглов встретился с главой Карелии

В Смольном 30 марта состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, сообщили в пресс-службе городской администрации. Одной из тем разговора стала подготовка к выпуску банковской карты "ЕКП Карельская", разработанная на базе "Единой карты петербуржца".

"Единая карта петербуржца – успешный социальный проект нашего города. Карта не просто полноценный банковский продукт, по ней предоставляются скидки и бонусы. <...> Мы рады поделиться опытом с Карелией. Внедрение карты в Республике ещё больше сблизит наши регионы, упростит взаимный туризм и совместные проекты", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Парфенчиков в своих социальных сетях заявил, что вопрос о создании карты находится в проработке. Пока глава Карелии поручил создать рабочую группу, которая займется изучением целесообразности создания такой карты. "Если" перспективы окажутся положительными, то Карелия воспользуется петербургской разработкой и не станет создавать проект "с нуля".

"Единая карта петербуржца" существует с 2019 года. За это время всего выпущено 2,2 млн карт. Эмиссией карт занимаются "Сбербанк", ВТБ, "Банк Санкт‑Петербург", ПСБ и "Газпромбанк". С лета 2025 года на базе ЕКП запустили специальную версию для жителей Ленинградской области.

Константин Леньков / Фото: Смольный