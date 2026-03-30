Власти Ленобласти опровергли фейковые сообщения о введении режима ЧС

Неизвестные через электронные адреса физических и юридических лиц распространяют ложную информацию о введении ЧС на территории Ленинградской области, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях 30 марта. Поддельные документы оформлены как постановления правительства Ленобласти.

"Подделка использует реквизиты постановления правительства Ленобласти "Об образовании комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ленинградской области". Оригинал документа опубликован и размещен в правовых базах," - написал Дрозденко в соцсетях.

Также глава региона заявил, что основания для введения режима ЧС на территории Ленобласти нет.

При этом 22 марта Дрозденко объявил, что Ленобласть работает в режиме повышенной готовности из-за "беспрецедентных" атак БПЛА на регион. Например, в один из дней на прошлой неделе над регионом уничтожили более 70 беспилотников. Правительство Ленобласти и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы, чтобы быстро реагировать на возможные происшествия. По словам Дрозденко, в регионе есть все необходимое для отражения атак беспилотников.

Дарья Нехорошева