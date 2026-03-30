Путин в разговоре с Цыбульским: "Надо людей вытаскивать из бараков"

Президент Владимир Путин 30 марта провел рабочую встречу с главой Архангельской области Александром Цыбульским. Расшифровку их разговора опубликовали на сайте Кремля. Глава региона отчитался о развитии несырьевого экспорта в регионе и выселении местных жителей из аварийного жилья.

Цыбульский подчеркнул, что увеличение экспорта российских товаров является одной из главных задач региона. В 2025 году Архангельская область заработала от неэнергетического экспорта 149 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году. Большая часть товаров поставляется в Китай, Беларусь, Казахстан, Турцию и Индию.

"Поскольку понятно, что все те санкции, которые против нас развернули, они направлены в первую очередь на ограничение продвижения нашей продукции на международных рынках. Мы этого не допустим. И могу вам с уверенностью сказать, что сегодня экспорт остается важной статьей дохода бюджета", - сказал Цыбульский.

Глава Архангельской области также подчеркнул, что субсидии на экспорт российских товаров необходимо поддерживать, поскольку без них невозможно занять нужный объем внешних рынков.

В разговоре Цыбульский и Путин также затронули таможенную политику, международные проекты в Таджикистане и Египте, строительство логистического комплекса в морском порте Архангельска, малое и среднее предпринимательство в регионе, поддержку бойцов СВО и ввод нового жилья. Цыбульский сообщил, что за пять лет в регионе расселили 115 аварийных домов. Путин отметил, что работы по выселению местных жителей из опасного жилья нужно продолжать.

"Главное — продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков", - заявил президент.

Из исследования РИА "Новости" следует, что в 2025 году в Архангельской области ввод нового жилья на одного жителя составил 0,48 кв. м. Общероссийский уровень строительства жилья на душу населения – 0,74 кв. м.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль