В 2025 году Ленобласть лидировала по вводу нового жилья

Среди российских регионов в 2025 году больше всего нового жилья в пересчете на одного жителя построили в Ленинградской области, следует из исследования РИА Новости. Всего в регионе ввели 2,05 кв. м нового жилья на жителя. В тройку лидеров также вошли Тюменская область и Республика Алтай.

Объем ввода жилья в России увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущем годом. Общероссийский уровень строительства жилья на жителя составил 0,74 кв. м. Этот показатель превысили в 26 регионах страны.

Строительство новых зданий в Северо-Западном федеральном округе проходило неравномерно. Больше 1 кв. м нового жилья на душу населения ввели в Калининградской области. В Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Ненецком автономном округе и Республике Карелии этот показатель составил примерно 0,6-0,7 кв. м. В Петербурге, Архангельской, Мурманской областях и Республике Коми показатель не превысил 0,5 кв. м жилья.

Примечательно, что Мурманская область попала в аутсайдеры рейтинга. Там ввели 0,14 кв. м нового жилья на душу населения. На нижних строчках рейтинга также оказались Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.

В марте стало известно, что Петербург занял четвертое место в стране по объемам строительства нового жилья. В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Екатеринбург и Краснодар.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру