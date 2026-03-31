Новости 31 марта 2026, 12:25

Полуденный выстрел с Петропавловской крепости посвятили годовщине создания ЛДПСС

фото ЗакС политика

Традиционный полуденный выстрел из пушки с Государева бастиона Петропавловской крепости посвятили 36-й годовщине со дня основания Либерально-демократической партии Советского Союза, которая в 1992 году была преобразована в ЛДПР. Выстрел дали первый замкоординатора петербургского отделения партии Иван Есипов, а также его однопартийцы из руководства реготделения: Евгений Ененков и Александр Устименко.

— Это одна из глубоких и старинных традиций города, которая вписана в его устав. Для нас это честь, возможность рассказать о нашей деятельности, о нашей партии. И дать залп нашей будущей победе, — рассказал Иван Есипов.

Учредительный съезд ЛДПСС прошел 31 марта 1990 года в Москве. На нем делегаты утвердили устав партии и избрали Владимира Жириновского председателем объединения. В таком виде партия формально просуществовала два года. Уже в апреле 1992 года состоялся съезд, на котором учредили ЛДПР. Ее лидером вновь избрали Жириновского.

Накануне в Москве прошел митинг в честь годовщины учредительного съезда ЛДПСС. Из Петербурга туда отправилась делегация в составе шести человек, в которую вошли Есипов и Ененков.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


