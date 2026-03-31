Бондаренко пойдет на праймериз "Единой России" по 12-му округу

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Николай Бондаренко подал документы для участия в праймериз "Единой России", сообщили в пресс-службе регионального отделения партии 31 марта. Он намерен вновь баллотироваться по 12-му одномандатному округу.

"В моем округе и в целом в Приморском районе сделано немало. И все то, что сделано, невозможно было бы без поддержки жителей. Я хочу сказать им огромное, чистосердечное спасибо за то, что они мне помогают отстаивать их интересы в вышестоящих организациях, работать с общественными организациями", - приводят слова Бондаренко в пресс-службе партии "Единая Россия".

Бондаренко избирался в Заксобрание в сентябре 2021 года. До работы в городском парламенте он занимал пост вице-губернатора Петербурга, курировал вопросы ЖКХ. В прошлом он трудился на руководящих должностях в администрациях Пушкинского и Курортного районов.

Прием документов на партийные выборы "Единая Россия" начала 11 марта. Помимо Бондаренко о желании переизбраться на новый срок в парламент заявили 12 действующих депутатов ЗакСа. Посмотреть, кто и по какому избирательному округу намерен баллотироваться, можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

