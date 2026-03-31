Беглов встретился с главой Мордовии

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 марта провел рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым, сообщили в пресс-службе Смольного. Они пересеклись во время открытия выставки "Степан Эрьзя — скульптор мира" в Михайловском замке. Здунов помог в организации выставки. В частности, ряд экспонатов представлены Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи.

Темой разговора стало сотрудничество Петербурга и Мордовии в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

"В качестве наиболее перспективных направлений мы рассматриваем сотрудничество в области лёгкой промышленности, высшего и среднего профессионального образования, выставочно-ярмарочной деятельности, содействие установлению и расширению деловых контактов, обмену информацией в сфере торговли и услуг, реализацию совместных проектов в культуре, туризме и спорте", – цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Правительство Петербурга в 2022 году подписало пятилетнее соглашение о сотрудничестве с властями республики. Подписи на документе поставили губернаторы Беглов и Здунов на полях ПМЭФ. Тогда стороны договорились о поставке экологически чистых продуктов в Северную столицу.

