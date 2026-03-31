"Повода для беспокойства нет": Смольный предупредил горожан о безопасных беспилотниках

В небе Петербурга 31 марта работают гражданские беспилотные авиационные системы для мониторинга состояния экологии города, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Гражданские беспилотники летают с 11:00 по маршруту над Митрофаньевским шоссе, на границе Кировского, Московского и Адмиралтейского районов.

"Никаких причин для тревоги — это плановое экологическое обследование", — добавили в ведомстве.

Власти подчеркнули, что поводов для беспокойства у жителей нет, несмотря на возможные вопросы, связанные с появлением беспилотников в небе над городом. Петербуржцам рекомендовали сохранять спокойствие, не доверять недостоверной информации и ориентироваться на сообщения в официальных источниках.

С помощью беспилотников собираются выявлять возможные нарушения природоохранного законодательства. Работы носят плановый характер и проводятся в рамках регионального экологического надзора. Действующие ограничения на использование БПЛА не распространяются на федеральные и городские органы исполнительной власти при выполнении ими служебных задач. Сейчас запрет на запуск беспилотников продлен до 31 декабря 2026 года.

Сообщение Смольного о плановых полетах гражданских беспилотников появилось на фоне регулярных атак украинских дронов на Ленинградскую область. По информации главы региона Александра Дрозденко, начиная с 22 марта Ленобласть сталкивается с беспрецедентным количеством воздушных угроз. Так, сегодня утром Дрозденко сообщил в своих социальных сетях о 38 сбитых летательных аппаратах в регионе. Трех пострадавших жителей, двое из которых дети, доставили в больницу Шлиссельбурга. Беспилотники также повредили остекление в нескольких домах. Дрозденко также сообщил о повреждениях в порту Усть-Луга.

