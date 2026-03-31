Инициатором смягчения правил оплаты парковки оказалась прокуратура

Поправки в правила платной парковки, подписанные губернатором Александром Бегловым 27 марта, внесены по инициативе петербургской прокуратуры, сообщили в ведомстве. Изначально Смольный не упоминал авторов инициативы.

"Прокуратура города внесла предложение о внесении изменений в постановление правительства Петербурга, которым предусмотрен порядок пользования городскими платными парковками. Предложение прокуратуры поддержано и реализовано губернатором города, которым подписано соответствующее постановление", - говорится в сообщении ведомства.

Представители прокуратуры проанализировали практику применения штрафов за нарушение правил платной парковки. Они установили, что более 30% жалоб на штрафы, поступающих в комитет по транспорту, связаны со случайными ошибками при оплате парковки. Представители прокуратуры считают, что водители, допустившие неточности при указании номера автомобиля, парковочной зоны или времени стоянки, фактически приравнивались к нарушителям, сознательно не соблюдающим правила платной парковки.

В пятницу Беглов подписал соответствующее постановление о внесении изменений в правила платной парковки. В городской администрации отмечали, что изменения подготовлены с учетом неоднократных жалоб и обращений петербуржцев.

