В финал шахматного турнира на приз Горизбиркома прошли 90 игроков

В Петербурге подходит к завершению шахматный турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии. С 2 марта по 1 апреля во всех 18 районах города проходили районные соревнования, в которых приняли участие свыше тысячи человек. До финала дошли 90 петербуржцев.

Финальное состязание в категории "Личное первенство" состоится в музейно-выставочном комплексе "Россия - моя история" 4 апреля. Победители получат ноутбуки, смарт-часы и планшеты. Кроме того, в этом году учреждены специальные номинации: "Лучший женский результат" и "Самый опытный игрок".

Перед финалом в городе пройдут соревнования в категории "Командное первенство". Заявки на участие подали 38 студенческих команд. Игры запланированы на 2 апреля. Встреча пройдет там же, в комплексе "Россия - моя история". Примечательно, что в 2025 году в командных состязаниях участвовали 32 команды. Победу одержали студенты Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Организаторами соревнований выступили Санкт-Петербургская избирательная комиссия и РОО "Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга". Также в этом году проведение турнира поддержал комитет по физической культуре и спорту, так как соревнование приобрело статус официального спортивного мероприятия города.

Впервые шахматный турнир на приз избирательной комиссии прошел в 2023 году. В нем участвовали более тысячи человек из всех районов города, а также команды из 28 вузов Петербурга.