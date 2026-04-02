Эконадзор Ленобласти не подтвердил разлив нефти из терминалов Усть-Луги

Председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева 2 апреля заявила, что профильные службы не зафиксировали случаи утечек или разлива нефти из терминалов в Усть-Луге в акваторию Финского залива, сообщили в пресс-службе комитета. Ранее в социальных сетях распространилась информация и фотографии якобы загрязненной нефтепродуктами воды в районе Липово в Сосновом Бору. Жителей попросили не распространять недостоверные сведения и ожидать сообщений из официальных источников.

"Ситуация находится на контроле, завтра утром специалисты проведут осмотр указанной территории для проведения детального анализа, при наличии оснований будет принят комплекс мер, в том числе по ликвидации загрязнения", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Глава комитета объяснила, что фотографии, опубликованные в социальных сетях, не могут служить доказательством попадания нефтепродуктов в воду. По словам Агаевой, для подтверждения или опровержения этих сообщений профильные службы проведут осмотр местности и определят наличие характерных изменений качества воды, такие как запах, консистенция, цвет и появление пленки на водной глади.

Во вторник силы ПВО перехватили и уничтожили 38 беспилотников в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко сообщал в своих социальных сетях, что отражение атаки БПЛА велось в районе порта Усть-Луги, Кингисеппском и Выборгском районах. Во время операции пострадали трое жителей, двое из которых - дети. Дрозденко также заявил, что беспилотники нанесли повреждения в порту Усть-Луги.

