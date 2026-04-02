РБК: Wildberries купил "Таксовичкоф","Грузовичкоф" и "Ситимобил"

Группа RWB, объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, приобрела транспортные агрегаторы "Таксовичкоф", "Грузовичкоф" и "Ситимобил", сообщил 2 апреля РБК со ссылкой на представителя покупателя. По его словам, покупка связана со стратегическим решением компании развивать собственные сервисы на рынке транспортной логистики. При этом представитель RWB не стал уточнять, станет ли компания интегрировать транспортные агрегаторы в собственную корпоративную структуру и проводить ребрендинг. Сумму сделки представитель покупателя также не озвучил.

"Присоединение к экосистеме RWB одних из крупнейших агрегаторов перевозок позволит компании оптимизировать процесс создания собственной инфраструктуры RideTech сервисов, увеличить скорость доставки заказов клиентам из более чем ста городов, в том числе отдаленных регионов Дальнего Востока и Сибири", - приводит РБК слова представителя RWB.

Под брендом "Ситимобил" и "Таксовичкоф" работает петербургская компания "Транс-Миссия", принадлежащая инвестиционной компании People & People. Глава инвесткомпании Игорь Рудзий также подтвердил РБК факт сделки. Под брендом "Грузовичкоф" работает петербургская компания "Круиз". РБК отмечает, что выручка и чистая прибыль сервисов планомерно снижается, а бизнес находится в стагнации.

Эксперты РБК утверждают, что сделка позволит RWB оперативно адаптироваться в сфере транспортной логистики и приобрести готовые бизнес-стратегии, штат сотрудников, платформы и технические инструменты сервисов "Ситимобил", "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф". При этом собеседники РБК считают, что покупка выгодна и для перечисленных транспортных агрегаторов, поскольку самостоятельно эти активы не способны конкурировать с "Яндексом".

Сейчас RWB приобрела активы транспортных сервисов по предварительному договору с отлагательным условием. В таком случае сделка оплачивается частями, а полный расчет происходит при соблюдении определенных условий, прописанных в договоре. Покупка готового бизнеса, как заявляют эксперты, требует дополнительных вложений и инвестиций. По оценкам собеседника РБК, покупателю потребуется потратить еще около 5-7 млрд рублей, или 2-3 стоимости актива, для модернизации сервисов.

В декабре прошлого года "Известия" утверждали, что RWB планирует запустить собственный агрегатор такси в 2026 году, однако компания не подтвердила это сообщение. При этом в 2025 году маркетплейс Wildberries запустил серию тестирований собственного агрегатора такси сначала в Минске, а позже в Киргизии и Узбекистане.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру