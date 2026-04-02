Новости 2 апреля 2026, 13:25

СК возбудил уголовное дело о взятке в отношении преподавателя СПбГАСУ

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении преподавателя петербургского вуза, сообщили 2 апреля в пресс-службе ведомства. Сотрудника подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Установлены предполагаемые взяткодатели и посредник в передачи взятки. В отношении них также возбуждены уголовные дела. 

По версии правоохранителей, студенты вуза в 2024 и 2025 годах переводили деньги на карту посредника. Тот, в свою очередь, часть средств передавал преподавателю вуза, который закрывал учебные долги студентов.

Правоохранители не уточнили, в каком вузе Петербурга выявлена коррупционная схема. По данным "Фонтанки", фигуранты дела работали в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ). Следком также не раскрыл размер взяток. 

По статье о получении взятки должностным лицом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Дача взятки (ст. 291 УК РФ) наказывается заключением под стражу на срок до восьми лет, а посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) - на срок от трех до семи лет.

В августе 2025 года студентов СЗГМУ им. И.И. Мечникова осудили за попытку передать преподавателю вуза взятку. Молодые люди вину признали. Суд обязал каждого студента выплатить штраф в размере 1 млн рублей. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


