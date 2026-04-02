Суд в Москве заочно арестовал экс-главреда "МК в Питере" Максима Кузахметова*

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего главного редактора издания "МК в Питере" Максима Кузахметова* по делу об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), передает 2 апреля ТАСС со ссылкой на материалы дела. Сейчас журналист объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Кузахметов* связан с некой террористической группой, в которую входит не менее 10 человек, имена которых не удалось установить правоохранителям. В деятельности террористической организации также принимали участие неустановленные лица. ТАСС сообщает, что фигурантов дела также обвиняют в дискредитации российской армии, надругательстве над государственной символикой, оправдании нацизма, призывах к нарушению территориальной целостности России и участии в деятельности террористической организации.

Кузахметов* занимал пост главного редактора издания "МК в Питере" в период с 2018 по 2021 год. Он также четыре года работал соведущим исторической программы "Все так +" на радиостанции "Эхо Москвы". Сейчас журналист находится за рубежом. Ему присвоили статус иноагента в июне 2023 года. После этого журналист пытался обжаловать решение суда о присвоении иноагентского статуса, однако Октябрьский районный суд отказал ему. В конце августа 2025 года Росфинмониторинг внес Кузахметова* в перечень террористов и экстремистов.

*Минюст внес Максима Кузахметова в реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Максима Кузахметова в перечень террористов и экстремистов

