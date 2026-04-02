К строительству ВСМ привлекут студентов

В строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будут участвовать студенты, сообщил заместитель главы РЖД Иван Колесников на Международном транспортно-логистическом форуме, передает ТАСС. Студенческие отряды начнут работать на стройке ВСМ в августе 2026 года.

"В этом году совместно с коллегами из "Нацпроектстроя" и российскими студенческими отрядами впервые отправляем студентов на работу по созданию высокоскоростной магистрали. Если быть точным, уже в августе эти отряды начнут работать," - отметил Колесников.

Также замглавы РЖД добавил, что высокоскоростной поезд для ВСМ "абсолютно уникален". По его словам, на заводе "Уральские локомотивы" уже сварены четыре вагона. Создано около 60% компонентов, 20% из них испытали в работе.

Накануне на транспортном форуме в Петербурге представили первый макет поезда для ВСМ. Поезд состоит из восьми вагонов. Его максимальная скорость - 400 км/час.

Строительство ВСМ началось в январе 2026 года. Из-за подготовки к строительству терминала ВСМ в Петербурге начали сносить Кокоревские склады на Лиговском проспекте. Ввести скоростную магистраль в эксплуатацию планируют к 2028 году.

