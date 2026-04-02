Путин встретился с новым составом ЦИК

Президент Владимир Путин вечером 1 апреля встретился с новым составом Центральной избирательной комиссии, передает пресс-служба Кремля. Отдельно глава государства побеседовал с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

"В текущем году перед вами стоят крайне ответственные задачи. Кроме множества региональных и местных кампаний, пройдут выборы в Государственную думу девятого созыва. Каким будет депутатский корпус, как будут формироваться фракции, конечно, решит народ России, только он. Но, конечно, повторяю еще раз, доверие к этим институтам будет зависеть в том числе и от качества вашей работы," - сказал президент работникам Центризбиркома.

В беседе с новым составом ЦИК Путин обсудил вопросы безопасности, проведение выборов на новых территориях, поддержку ветеранов СВО, решивших после службы освоить гражданскую профессию.

Памфилова, в свою очередь, в обращении к президенту отметила, что сейчас количество избирателей в России превышает 111 млн человек. Данные о них обновляются в режиме реального времени. Также Памфилова упомянула, что в России 36 регионов из 89 считаются труднодоступными, однако выборы проходят везде. Во время обсуждения работы ЦИК на международной арене Памфилова рассказала об успешном сотрудничестве со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

"Мы работаем не для того, чтобы кому-то понравиться или кому-то что-то доказать. Мы работаем на укрепление своей страны," - заявила Памфилова.

Также Памфилова подарила Путину стилизованный под свиток документ с результатами выборов президента 2024 года.

Ее переизбрали на должность председателя Центризбиркома после проведения голосования 30 марта. Назначение Памфиловой единодушно поддержали 15 человек. Других претендентов на должность не было. Пост главы ЦИК она впервые заняла в 2016 году. Предстоящий срок станет для Памфиловой третьим.

