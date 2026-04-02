Рябоконь пойдет в ЗакС от региональной группы по 15-му округу

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь подал документы для участия в праймериз "Единой России", сообщили в пресс-службе регионального отделения партии 2 апреля. Он намерен баллотироваться в городской парламент VIII созыва от региональной группы кандидатов по 15-му округу.

"Предварительное голосование - это самая демократическая процедура выбора кандидатов. Я предложил и реализовал многие законодательные инициативы, направленные на повышение качества жизни петербуржцев, а также принял участие в формировании народной программы партии", - цитирует Рябоконя пресс-служба партии "Единая Россия".

Рябоконь избирался в Заксобрание по 15-му одномандатному округу в сентябре 2021 года. До работы в городском парламенте он трудился в органах внутренних дел, после чего перешел в аппарат Уполномоченного по правам человека Петербурга. В период с 2009 по 2014 год он являлся депутатом МО "Муринское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области. Рябоконь также занимал пост советника губернатора Петербурга с 2018 по 2019 год.

К праймериз также присоединилась замглавы администрации Выборгского района Наталия Никишина. Она собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в ЗакС по 5-му одномандатному округу. Сейчас в городском парламенте этот округ представляет глава фракции КПРФ Ирина Иванова.

Прием документов на внутрипартийное голосование "Единая Россия" начала 11 марта. Помимо Рябоконя, о желании побороться за депутатское кресло успели заявить 13 действующих депутатов. Ознакомиться с кандидатами по избирательным округам можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

