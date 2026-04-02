Ъ: Замглавы Минцифры Андрей Заренин поедет добровольцем на СВО

Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин отправится добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник в министерстве. Собеседник издания уточняет, что о решении Заренина в ближайшее время заключить контракт с Минобороны 2 апреля рассказал глава Минцифры Максут Шадаев сотрудникам ведомства во внутреннем канале в "Яндекс Мессенджере".

"Вы знаете, что у многих наших сотрудников есть родственники, которые сейчас воюют на СВО. Есть у нас и коллеги, которые сами ушли на фронт добровольцами. Их выбор заслуживает уважения. Сегодня о своем решении отправиться добровольцем в зону спецоперации сообщил мой зам Андрей Заренин", — приводит "Коммерсантъ" текст сообщения Шадаева.

В своем сообщении, выдержки из которого приводит Ъ, министр перечислил заслуги своего заместителя. По словам Шадаева, Заренин регулярно поддерживал бойцов специальной военной операции, возил на фронт гуманитарную помощь и технику, занимался волонтерством. Министр также упомянул достижения Заренина на посту замглавы Минцифры — благодаря Заренину получил развитие департамент, занимающийся направлением радиоэлектроники в ведомстве.

"Я горжусь его решением и знаю, что мы дождемся возвращения Андрея — живым, здоровым и с победой", — цитирует "Коммерсантъ" сообщение Шадаева.

Заренин пришел на должность замминистра в мае 2021 года. Сейчас он курирует департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию. До этого в период с 2019 по 2020 год Заренин работал советником в администрации президента, а с 2020 по 2021 год трудился на должности замдиректора департамента информационных технологий правительства.

