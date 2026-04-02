Петербуржцы принесли цветы к месту убийства Владлена Татарского

Днем 2 апреля на Университетской набережной прошли траурные мероприятия в третью годовщину теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, передает MR7. Петербуржцы принесли цветы и зажгли свечи. Десятки волонтеров "Молодой гвардии "Единой России" возложили гвоздики. Представители руководства регионального отделения ЛДПР Евгений Ененков и Александр Устименко также принесли цветы.

В 18:13 у места теракта провели минуту молчания. Именно в это время три года назад на Университетской набережной прогремел взрыв.

Теракт произошел 2 апреля 2023 года в кафе Street Food Bar № 1 во время встречи с Татарским. Петербурженка Дарья Трепова* пронесла в заведение статуэтку со взрывчаткой. Ранения получили 52 человека.

Следствие установило, что Трепова* получала указания от лиц, действующих с территории Украины. В суде девушка утверждала, что не знала о взрывчатке. Трепову* приговорили к 27 годам колонии общего режима, 2 годам ограничения свободы и штрафу размером в 600 тысяч рублей. Это самое строгое наказание для женщины в истории России. Ранее максимальный срок заключения женщины составлял 25 лет.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) родился в Донецкой области в 1982 году. В 2014 году начал участвовать в боевых действиях. В 2019 году переехал в Москву и завел блог о военных действиях на территории Донбасса. В 2022 году начал службу в зоне специальной военной операции и продолжал освещать боевые действия в соцсетях.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

