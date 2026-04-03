ФОМ: Уровень доверия к Путину за неделю упал на 5 процентных пунктов

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за прошлую неделю сократился на пять процентных пунктов, с 76 до 71%, сообщил фонд "Общественное мнение" по итогам опроса, проведенного с 27 по 29 марта. В исследовании участвовали 1,5 тысячи респондентов. Вопрос в социологическом опросе сформулировали так: "Вы скорее доверяете или не доверяете Путину?". Количество опрошенных, ответивших "скорее не доверяю" за неделю увеличилось на четыре процентных пункта с 13 до 17%. В то же время оценка деятельности президента упала с 76 до 74%.

Рейтинг правительства России также упал на два процентных пункта. При этом число опрошенных, которые на вопрос "Как сегодня работает российское правительство – скорее хорошо или скорее плохо?" ответили "скорее плохо", вырос на три процентных пункта. ФОМ также отмечает понижение рейтинга у премьер-министра Михаила Мишустина на два процентных пункта.

Отметим, другая социологическая организация ВЦИОМ приводит иные данные. Согласно исследованиям ВЦИОМ, рейтинг доверия Путина снизился на 40 базисных пунктов с 75 до 74,6%. На столько же снился уровень доверия к Мишустину. При этом уровень одобрения деятельности правительства России упал на 150 базисных пунктов с 42,6 до 41,1%.

