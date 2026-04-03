Новости 3 апреля 2026, 17:14

Власти Петербурга отказали в проведении митинга в День космонавтики

Администрация Петербурга отказалась согласовывать митинг 12 апреля на Марсовом поле, сообщил политактивист Андрей Скляров в своих соцсетях. Ранее он подавал заявку чиновникам на проведение митинга в День космонавтики. Мотивированный отказ Скляров собирается получить в понедельник. 

"Буквально 15 минут назад мне позвонили из администрации Санкт-Петербурга и передали, что в согласовании митинга в День космонавтики вашему покорному слуге отказано. Уточнений о причинах не было, никакой дополнительной информации не озвучено", – написал Скляров. 

В заявке Скляров указывал, что целью публичного мероприятие станет связь научного и технического прогресса с принципами свободы мысли и свободного распространения информации. Также он намеревался продемонстрировать позицию по вопросу блокировки и ограничения социальных сетей. Предполагалось, что в мероприятии примут участие пять тысяч человек. 

Инициативы о проведении митингов на фоне ограничений интернета обсуждались в ряде крупных городов России в конце марта. Ни в одном из регионов власти не стали согласовывать подобные мероприятия. 

Смольный запрещает проводить крупные публичные мероприятия без согласования. При этом в городе официально действует запрет на проведение таких акций из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что пик заболеваемости уже давно прошел, губернатор Александр Беглов продлил действие ограничений до 2026 года. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


