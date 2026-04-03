Бельский поговорил с коллегой из Шри-Ланки и подумал о сотрудничестве с Коломбо

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 3 апреля провел встречу с министром транспорта, автодорог и городского развития Шри-Ланки Бималом Ратнаяке. О встрече с иностранным гостем спикер рассказал в своих социальных сетях. На встрече также присутствовали депутаты Павел Крупник и Валерий Гарнец.

"У России и Шри-Ланки есть понимание, на какие сферы делать упор: экономика, торговля, наука, образование, культура. И, что важно, есть готовность усиливать межпарламентские связи — в том числе через возобновление работы групп дружбы. Отдельно обсудили контакты на уровне городов. Петербург и Коломбо — партнеры уже почти 30 лет, но пока лишь по линии исполнительной власти. На мой взгляд, настало время подключать к диалогу представительные органы", – написал Бельский в соцсетях.

Ратнаяке прибыл в Петербург для участия в Международном транспортно-логистическом форуме. За эти дни он уже встретился с вице-губернатором Петербурга Кириллом Поляковым, министром транспорта России Андреем Никитиным и заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андреем Денисовым.

Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и крупнейшим городом Шри-Ланки Коломбо подписали в 1997 году.

