ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 апреля 2026, 18:43

Бастрыкин поручил коллегам посмотреть четырехчасовое видео Дудя* с Капустиным**

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил коллегам посмотреть четырехчасовое видео Дудя* с Капустиным**

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на новое интервью, опубликованное на ресурсах Юрия Дудя*, с участием Дениса Капустина**. Глава ведомства поручил сотрудникам Главного следственного управления СК изучить четырехчасовую запись и дать правовую оценку действиям интервьюера. 

В сообщении пресс-службы Следкома отмечается, что в ролике "высказываются положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку".

Капустин** является основателем запрещенной в России, признанной террористической организации. Его дважды заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Капустина** судили за госизмену и организацию терактов. 

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов

Константин Леньков / Фото: СК


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама