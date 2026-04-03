Бастрыкин поручил коллегам посмотреть четырехчасовое видео Дудя* с Капустиным**

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на новое интервью, опубликованное на ресурсах Юрия Дудя*, с участием Дениса Капустина**. Глава ведомства поручил сотрудникам Главного следственного управления СК изучить четырехчасовую запись и дать правовую оценку действиям интервьюера.

В сообщении пресс-службы Следкома отмечается, что в ролике "высказываются положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку".

Капустин** является основателем запрещенной в России, признанной террористической организации. Его дважды заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Капустина** судили за госизмену и организацию терактов.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов

Константин Леньков / Фото: СК