Полиция начала проверку ночного "хлопка" в квартире в Горелово

Сотрудники полиции проводят проверку после сообщения о взрыве, случившемся ночью 4 апреля в многоквартирном доме в поселке Горелово Красносельского района, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным правоохранителей, в результате инцидента пострадал мужчина, находящийся в квартире в момент взрыва. Сейчас он в больнице.

"Сегодня в 01:29 в полицию поступило сообщение о хлопке в одной из квартир дома 48 по Красносельскому шоссе. В результате инцидента пострадал мужчина, находящийся в квартире, который был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 4 апреля "Фонтанка" сообщила о взрыве в квартире на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания на Красносельском шоссе. Пострадавший, по данным журналистов, 32-летний мужчина занимался производством страйкбольных гранат в домашних условиях. "Фонтанка" сообщила, что пострадавшего увезли медики в тяжелом состоянии. В соседней комнате находилась его жена, однако ей не потребовалась медицинская помощь. Взрыв выбил стекла в окнах квартиры и повредил двери. Другие жильцы дома не пострадали.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру