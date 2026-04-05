Владислав Бальцерейт объявил об участии в выборах в Заксобрание

В выборах депутатов Заксобрания намерен принять участие 23-летний Владислав Бальцерейт. Он собирается баллотироваться по 17-му одномандатному избирательному округу, а также в муниципальный совет МО "Красненькая речка", сообщил он ЗАКС.Ру.

Бальцерейт родился в 2003 году. Образование получил в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы по профилю "психолого-социальная работа". В 2023 году выиграл в конкурсе активистов Петродворцового района в сфере молодежной политики. Также в 2024 году баллотировался как самовыдвиженец в совет МО "Город Петергоф", но не смог избраться.

Себя молодой человек описывает как кандидата, готового "составить реальную альтернативу "Единой России". Ондомандатный округ №17 находится в Кировском районе Петербурга. Сейчас эту территорию представляет депутат от "Единой России" Денис Четырбок. В парламенте он с 2016 года.

Напомним, выборы депутатов Госдумы, ЗакСа и МО "Автово" пройдут в сентябре 2026 года. Дополнительные выборы состоятся в МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка".

