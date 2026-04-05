Визовый центр в Петербурге ужесточил правила приема документов на испанскую визу

Петербургский визовый центр BLS International изменил правила приема документов на испанскую визу, сообщил 5 апреля "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на официальное уведомление учреждения. Теперь предоставить документы для получения визы в Испанию нужно не позднее чем за 30 дней до поездки. Ранее подать заявление на получение визы можно было за 15 дней до даты предполагаемого путешествия.

Средний срок оформления визы составляет от трех до четырех недель. При этом консульство вправе рассматривать документы в течение 45 рабочих дней — двух календарных месяцев. Представители туристической отрасли рекомендуют россиянам заранее оформлять визу в Испанию, чтобы избежать срыва поездки из-за долгого рассмотрения документов, передает "Коммерсантъ Северо-Запад".

Примечательно, что в Москве требования к срокам подачи документов остались неизменными. Подать заявление на получение визы в Испанию по-прежнему можно за 15 дней до поездки.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость оформления виз в страны Европы увеличилась более чем в два раза. Также европейские консульства потребовали от россиян предоставлять дополнительные документы при оформлении визы.

Дарья Нехорошева