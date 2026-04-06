Чибис: При крушении самолета в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Во время крушения самолета АН-26 в Крыму погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Отрощенко, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис перед началом оперативного совещания 6 апреля. Авиакатастрофа произошла 31 марта.

– Хочу начать оперативное совещание с минуты молчания. К сожалению, на прошлой неделе такая трагедия произошла. На самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиации флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы до этого за несколько дней виделись, – сказал глава региона.

Отрощенко погиб в возрасте 64 лет. На Северном флоте он руководил авиацией с 2013 года. До этого нес службу на схожей должности на Тихоокеанском флоте.

На борту АН-26 находились семь членов экипажа и 22 пассажира. Крушение произошло в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК).

Константин Леньков / Фото: Минобороны