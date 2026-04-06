Карельский депутат Изюмов возглавил молодежное крыло "Справедливой России"

Депутата Законодательного собрания Карелии Ройне Изюмова назначили руководителем федеральной молодежной организации "Справедливой России". Решение приняли во время съезда "Молодежи Справедливой России", состоявшегося 4 апреля. До этого он в течение шести лет занимал должность заместителя председателя "молодежки" партии.

"И сегодня могу точно сказать: молодёжь в политике не должна быть фоном и массовкой для чужих решений. Она может избираться, брать на себя ответственность, заниматься реальными проблемами людей и добиваться результата", - написал Изюмов в соцсетях.

Ранее объединение возглавляла Анастасия Павлюченкова, которая в конце марта также покинула пост главы центрального аппарата партии. Ройне Изюмов родился в 1994 году в Петрозаводске. Получил образование юриста в Петрозаводском государственном университете. Работать в Заксобрании Карелии начал с 2011 года. В то же время вступил в партию "Справедливая Россия". В 2017 году стал помощником председателя СР Сергея Миронова на территории Карелии и председателем совета регионального отделения "Справедливой России". С 2021 года Изюмов - депутат Заксобрании Карелии VII созыва.

Организация "Молодежь Справедливой России" основана в 2020 году. В нее входят члены "Молодежного кадрового резерва Справедливой России", депутаты партии возрастом до 36 лет и беспартийная молодежь, которая поддерживает ценности СР. Организация представлена в 68 регионах страны. Участники МСР занимаются политическим просвещением и разработкой законодательных инициатив в интересах молодежи.

