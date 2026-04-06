ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 6 апреля 2026, 15:24

Карельский депутат Изюмов возглавил молодежное крыло "Справедливой России"

фото ЗакС политика Карельский депутат Изюмов возглавил молодежное крыло "Справедливой России"

Депутата Законодательного собрания Карелии Ройне Изюмова назначили руководителем федеральной молодежной организации "Справедливой России". Решение приняли во время съезда "Молодежи Справедливой России", состоявшегося 4 апреля. До этого он в течение шести лет занимал должность заместителя председателя "молодежки" партии. 

"И сегодня могу точно сказать: молодёжь в политике не должна быть фоном и массовкой для чужих решений. Она может избираться, брать на себя ответственность, заниматься реальными проблемами людей и добиваться результата", - написал Изюмов в соцсетях.

Ранее объединение возглавляла Анастасия Павлюченкова, которая в конце марта также покинула пост главы центрального аппарата партии. Ройне Изюмов родился в 1994 году в Петрозаводске. Получил образование юриста в Петрозаводском государственном университете. Работать в Заксобрании Карелии начал с 2011 года. В то же время вступил в партию "Справедливая Россия". В 2017 году стал помощником председателя СР Сергея Миронова на территории Карелии и председателем совета регионального отделения "Справедливой России". С 2021 года Изюмов - депутат Заксобрании Карелии VII созыва.

Организация "Молодежь Справедливой России" основана в 2020 году. В нее входят члены "Молодежного кадрового резерва Справедливой России", депутаты партии возрастом до 36 лет и беспартийная молодежь, которая поддерживает ценности СР. Организация представлена в 68 регионах страны. Участники МСР занимаются политическим просвещением и разработкой законодательных инициатив в интересах молодежи.

Дарья Нехорошева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама