Муниципальный депутат Титиевская подала документы на праймериз по 1-му округу

Депутат МО "Дворцовый округ" Татьяна Титиевская примет участие в предварительном голосовании "Единой России" на выборы в Законодательное собрание. Она планирует выдвинуть свою кандидатуру в городской парламент по 1-ому одномандатному округу.

"Считаю, что законодательному органу города нужны новые лица и новые идеи, направленные на реализацию главных программных положений партии. Готова предложить законодательные инициативы в социальной сфере, сфере ЖКХ и сфере охраны прав граждан на благоприятную окружающую среду," - написала Титиевская в своих соцсетях.

Титиевская родилась в 1978 году в Усть-Каменогорске. Получила образование юриста в Алтайском государственном университете. В 2024 году ее избрали в совет МО "Дворцовый округ" VII созыва. В 2025 году заняла первое место в конкурсе "Народный депутат" от "Единой России" в Центральном районе города. Работает руководителем юридического отдела в ООО "УК "Единство". Занимается правовой и общественной работой, связанной со сферой ЖКХ.

Избирательный одномандатный округ №1 находится в Адмиралтейском районе города и включает территории восьми муниципальных округов, в том числе МО "Дворцовый округ". В праймериз по этому округу также будут участвовать депутат Госдумы VIII созыва Сергей Соловьев, депутат Заксобрания VII созыва Наталия Астахова и руководитель подразделения ООО "Перспектива" Даниил Токмаков.

Праймериз "Единой России" стартовал 11 марта. Узнать, кто и по какому округу собирается выдвинуть свою кандидатуру, можно с помощью интерактивной карты от ЗАКС.Ру.

