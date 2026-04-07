Беглов поздравил Матвиенко с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 апреля поздравил свою предшественницу, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. В этот день Матвиенко отмечает свое 77-летие. Глава города опубликовал обращение от своего имени и всех жителей Северной столицы в своих социальных сетях. Он пожелал Матвиенко крепкого здоровья, благополучия и новых достижений, а также поблагодарил спикера Совфеда за поддержку и помощь в развитии Петербурга.

"Страна видит в вас выдающегося государственного деятеля, который последовательно отстаивает национальные интересы России. Петербуржцы высоко ценят вашу заботу и поддержку значимых инфраструктурных и социальных проектов. Желаю вам, Валентина Ивановна, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в служении Отечеству", - говорится в сообщении Беглова.

Также с поздравлением к спикеру Совфеда обратился председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Он отметил ее вклад в поддержку городских проектов и пожелал Матвиенко крепкого здоровья и новых свершений.

"Наш город благодарен Валентине Ивановне за усердный труд: масштабные инфраструктурные решения, укрепление социальной политики, усиление инвестиционной привлекательности. От лица Законодательного собрания и от себя лично желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо России", - написал Бельский.

Матвиенко занимает пост председателя Совета Федерации с сентября 2011 года и стала первой в России женщиной-спикером верхней палаты парламента. До этого с октября 2003 года по 2011 год Матвиенко трудилась на должности губернатора Петербурга. В 2017 году ей присвоили звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

