Пожарных-ликвидаторов последствий атак БПЛА премируют в Ленобласти

В Ленинградской области выплатят премии в размере 10 тысяч рублей за каждую смену сотрудникам региональных и федеральных пожарных служб, участвующих в тушении пожаров и ликвидации последствий воздушных атак беспилотников, сообщил 7 апреля глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Соответствующее распоряжение губернатор дал комитету правопорядка и безопасности, а также комитету финансов.

"Премия — 10 тысяч рублей каждому за одну смену реального участия в ликвидации последствий атаки. Это справедливо. Когда случается беда, все наши спасатели работают. И оценивать их нужно одинаково. Люди рискуют жизнью и здоровьем. Задача региона — обеспечить реальную защиту и поддержку", — говорится в сообщении Дрозденко.

Глава региона добавил, что власти Ленобласти планируют выплачивать от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей всем сотрудникам пожарной службы, получившим травмы или ранения во время ликвидации последствий атак беспилотников и тушения пожаров. Также правительство региона собирается застраховать каждого работника, принимающего участие в работах по устранению повреждений и разрушений, на 2 млн рублей.

В последний месяц на фоне участившихся угроз беспилотников власти привлекают сотрудников экстренных служб к устранению возгораний и пожаров, в том числе на крупных предприятиях. Глава региона сообщал о возгорании в порту Усть-Луги и Приморска, на территории которых, в частности, находятся емкости с нефтепродуктами.

