Новости 29 марта 2026, 11:29

Ночью в Ленобласти уничтожили 36 БПЛА

фото ЗакС политика Ночью в Ленобласти уничтожили 36 БПЛА

В ночь с 28 по 29 марта над Ленинградской областью сбили 36 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. Утром в 9:45 он объявил о завершении воздушной опасности. Она длилась около семи часов. Атака БПЛА привела к возгоранию в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Из-за атак беспилотников никто не пострадал. 

"В течение дня не исключены повторные атаки дронов. Информация будет публиковаться в официальных ресурсах", - предупредил Дрозденко.

В 8:12 утра Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Пулково. Их сняли примерно спустя полтора часа. По данным "Фонтанки", за это время задержали 20 рейсов. Еще 18 рейсов отменили.  

В предыдущий раз БПЛА атаковали порт в Усть-Луге 25 марта. Произошло возгорание, из-за пожара никто не пострадал. 

На протяжении недели Ленобласть подвергается атакам БПЛА. В понедельник 23 марта над регионом уничтожили более 70 беспилотников, 25 марта ликвидировали 61 дрон. Также в течение недели петербуржцы сталкивались с замедлением мобильного интернета. 

Дарья Нехорошева


