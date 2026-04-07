ЖКС предупредил жителей Калининского района о мошенниках в MAX

Жители Калининского района обнаружили объявления представителей Жилкомсервиса № 2 с предупреждением о мошенниках, действующих в национальном мессенджере MAX, передает "Ротонда" 7 апреля. В объявлениях сотрудники управляющей организации просят жителей не доверять людям, которые представляются работниками Жилкомсервиса и предлагают жильцам осмотреть окна, проверить вентиляцию в помещениях и заменить неисправные домофоны.

Глава управляющей компании Александр Морозов заявил, что объявления расклеили из-за неоднократных жалоб жителей на мошенников. С петербуржцами якобы связывались неизвестные люди через MAX, создавали в мессенджере фейковые чаты ЖКС и представлялись начальниками жилищно-эксплуатационного участка. По словам Морозова, жителей Калининского района просили предоставить доступ в квартиры для осмотра вентиляции в доме.

Судя по фотографии объявления, опубликованной "Ротондой", в качестве решения этой проблемы представители ЖКС предложили жителям Калининского района включить "безопасный режим" в настройках мессенджера, позволяющий скрыть личный аккаунт в поиске. В таком случае с пользователем смогут связаться только его знакомые и контакты. Также жильцам домов объяснили порядок проведения обязательных плановых осмотров и перечислили примеры схем, которые используют мошенники.

Напомним, с 1 сентября 2026 года все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы в России обязаны перевести домовые чаты с жителями в MAX. Наказание за отсутствие домового чата MAX не предусмотрено, однако представители Государственной думы предупреждали управляющие компании о возможной ответственности за несоблюдение требования перевести домовые чаты в национальный мессенджер.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру