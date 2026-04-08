Законопроект о рабочей специальности для несдавших ОГЭ прошел первое чтение

Заксобрание Петербурга 8 апреля в первом чтении поддержало проект закона о предоставлении девятиклассникам возможности обучиться по рабочей специальности за бюджетный счет, если они не смогли успешно сдать основной государственный экзамен (ОГЭ). С помощью этой меры депутаты намерены бороться с кадровым дефицитом на рынке труда и повысить престижность рабочих профессий.

Меру поддержки собираются прописать в городском законе об образовании. Предполагается, что финансирование обучения будет поступать за счет ассигнований смольнинского комитета по образованию. Определять профессии, по которым смогут обучать учеников с низкой успеваемостью, будут в Смольном.

"Действие данной новеллы будет способствовать получению востребованной профессии большим количеством молодых людей, которые смогут успешно реализовать свои трудовые навыки на рынке труда, главным образом - в Санкт-Петербурге, что, в свою очередь, окажет положительное влияние не только на их трудовые достижения, но и на создание и укрепление молодых семей, и в конечном итоге - на улучшение демографической ситуации", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ подготовили депутаты Юрий Авдеев, Марина Макарова, Александр Рассудов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Весной 2025 года в Смольном рассказывали, какие именно профессии считаются самыми востребованными среди девятиклассников. По итогам опроса лидировали сварщик, мастер по обслуживанию машин и повар.

