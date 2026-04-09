В Заксобрании продают пасхальные куличи почти за 4 тысячи рублей

Пасхальные куличи стоимостью в 3900 рублей продаются в Законодательном собрании Петербурга, обратила внимание "Ротонда" 9 апреля. Вес кулича составляет 850 гр. Маленький кулич весом в 250 гр. можно купить за 1800 рублей. Пасхальная выпечка продается в Дубовом зале Мариинского дворца.

Из описания товара следует, что куличи приготовлены вручную. Рецепт отличается от стандартного. Кулич сделан из теста бриошь с высоким содержанием сливочного масла. Выпечка украшена взбитым ванильным шоколадным ганашем с абрикосовым ликером и шоколадными гнездами с яйцами. Куличи упакованы в высокие прозрачные коробки, перевязанные лентой.

Накануне "РИА" Новости сообщило, что в 2026 году в России стоимость пасхального стола снизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 818 рублей. При подсчетах агентство оценивало цену десятка яиц, а также продуктов для приготовления кулича и творожной пасхи.

Православная Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля. В Петербурге главная праздничная служба пройдет в Казанском соборе. Она начнется в 23:00 11 апреля.

