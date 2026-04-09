СК возбудил дело после отравления детей в частных садах Петербурга и Ленобласти

Сотрудники следственного комитета по Ленинградской области возбудили уголовное дело после заражения детей кишечной инфекцией в частных детских садах группы компаний "Эрудит", передает пресс-служба ведомства вечером 8 апреля. Правоохранители расследуют признаки преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следственно-оперативная группа начала устанавливать обстоятельства произошедшего. В нее входят руководители и следователи следственного отдела по городу Всеволожску, где зафиксировали первые случаи заболевания детей. По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

"Определены следственно-оперативные мероприятия, даны конкретные поручения, назначены необходимые экспертизы," - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, 8 апреля у воспитанников детских садов группы компаний "Эрудит" обнаружили кишечную инфекцию. На карантин закрыли 47 детских образовательных учреждений. Роспотребнадзор выяснил, что организатор детского питания ООО "Альфа Групп" и поставщик пищевой продукции ООО "Лидер Групп", с которыми сотрудничали детские сады, не соблюдали требования санитарного законодательства. К 8 апреля в ведомстве знали о 53 случаях заражения инфекцией, зарегистрированных с 23 марта.

