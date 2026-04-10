Новости 10 апреля 2026, 8:49

Президент объявил благодарность сенатору Кутепову

Президент России Владимир Путин объявил благодарность сенатору Андрею Кутепову, представляющему Петербург в верхней палате парламента. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов 9 апреля.

Кутепов удостоился благодарности главы государства за заслуги в развитии парламентаризм, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

В Совете Федерации Кутепов работает с 2016 года. Он возглавляет комитет по экономической политике.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


