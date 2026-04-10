Замглавы администрации МО "Георгиевский" подалась на праймериз

Член партии "Единая Россия", заместитель главы администрации МО "Георгиевский" Арина Устинова выдвинулась на праймериз партии для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Устинова намерена баллотироваться в городской парламент VIII созыва от региональной группы кандидатов №22. Сейчас этот округ в Заксобрании представляет член фракции "Единая Россия" Любовь Егорова.

Устинова родилась в Петербурге в 1980 году. Закончила РАНХиГС в 2012 году. В прошлом она являлась директором МБУ "Центр информационных услуг", сейчас же Устинова руководит МБУ "Георгиевским". Замглавы администрации баллотировалась в совет депутатов МО "Георгиевский" в 2019 году, однако потерпела неудачу.

Праймериз "Единой России" стартовали 11 марта. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование пройдет до 30 апреля, сами праймериз продлятся с 25 по 31 мая. Узнать, кто и по какому округу собирается выдвинуть свою кандидатуру, можно с помощью интерактивной карты от ЗАКС.Ру.

