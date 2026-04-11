Петербургский суд рассмотрит дело о продаже поддельных удостоверений силовиков

В Пушкинский районный суд Петербурга направлены материалы уголовных дел в отношении двух петербуржцев, которым вменяют изготовление и продажу поддельных документов сотрудников правоохранительных органов, сообщили 11 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Представители ведомства добавили, что нашли у одного из фигурантов дела поддельные удостоверения адвоката, ветерана боевых действий, а также сотрудника одного из министерств, которые он использовал в личных целях. Судить их собираются по статьям о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (ст. 327 УК РФ), а также о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Следствие полагает, что в 2018 году 42-летний петербуржец создал сайт и чат в одном из мессенджеров, в которых предлагал услуги по изготовлению поддельных удостоверений сотрудников силовых структур. Правоохранители установили, что ему помогал 44-летний житель Ломоносовского района Ленинградской области.

По версии следователей, злоумышленники приобрели принтер с высоким качеством печати, несколько ноутбуков, пресс для тиснения, ультрафиолетовые лампы и ламинаторы для изготовления поддельных удостоверений. Заказы принимались по электронной почте и через чат. Оплата поступала на банковскую карту, открытую на имя несуществующего иностранца, отмечает следствие.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников пять готовых поддельных удостоверений, банковскую карту, печати и специальное полиграфическое оборудование. Сейчас один из фигурантов заключен под стражу, другой отправлен под домашний арест.

