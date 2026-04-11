Беглов и Бельский обратились к горожанам в День освобождения узников концлагерей

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский выпустили обращения к жителям Северной столицы в связи с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля. Текст обращения Беглова опубликован на сайте Смольного. Глава города вспомнил о подвиге солдат Красной армии в период Великой Отечественной войны и отметил вклад советских военнопленных в победу восстания узников концлагеря Бухенвальда в апреле 1945 года.

"Сегодня мы скорбим по всем, кто не дожил до освобождения и стал жертвой нацистского режима. Мы храним память о силе духа и мужестве людей, боровшихся с фашизмом в лагерях, создававших подпольные организации сопротивления", — говорится в тексте обращения Беглова.

Глава города добавил, что нацистские лагеря создавались на территориях Ленинградской области и Карелии, в том числе в Пушкине, Красном Селе, Гатчине и около Вырицы. В связи этим Беглов поручил создать в Красном Селе историко-краеведческое пространство для сохранения памяти о жертвах фашистских концлагерей. Он также отметил, что в городе проживают около 3,8 тысячи бывших узников концлагерей и гетто, для которых власти Петербурга реализуют меры социальной поддержки.

Спикер ЗакСа отметил, что за памятной датой стоят жизни миллионов людей, проявивших "невероятной силы характер" во время Великой Отечественной войны.

"Память об этой трагедии — наша ответственность перед героическими предками и будущими поколениями. Склоняем головы перед мужеством жертв нацизма. Громкая слава всем, кто выстоял и дал врагу отпор. На пределе возможностей совершил великий подвиг", — написал Бельский.

В этот день прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику жертвам нацизма в Ландшафтном парке Красного Села. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Борис Пиотровский, депутат Государственной думы от Петербурга Александр Тетердинко, депутаты ЗакСа Александр Ржаненков и Андрей Алескеров. Памятной дате также посвятили полуденный выстрел из орудия Государева бастиона Петропавловской крепости.

