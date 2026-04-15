Новости 15 апреля 2026, 10:34

Смольный пропишет порядок участия молодежи в своей работе

фото ЗакС политика Смольный пропишет порядок участия молодежи в своей работе

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 15 апреля утвердили закон, который позволит правительству города прописать порядок участия молодежи в работе различных совещательных и консультативных органов, сформированных чиновниками, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. 

Соответствующие изменения внесут в городской закон "О реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге". Документ подготовили депутаты Всеволод Беликов, Павел Иткин, Андрей Малков и Денис Четырбок.

Инициатива разработана в рамках совместного плана законотворческой работы губернатора Петербурга и Законодательного собрания.

