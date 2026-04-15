ЗакС принял закон о квотах для инвалидов в петербургских филиалах компаний

Законодательное собрание Петербурга 15 апреля приняло в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет действие городской нормы о квотировании рабочих мест для инвалидов. Теперь под действие положения будут подпадать филиалы организаций, головные офисы которых находятся в других субъектах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Изначально закон предусматривает выделение рабочих мест для людей с инвалидностью в организациях, зарегистрированных на территории города. При этом петербургские представительства и филиалы иногородних компаний и предприятий при определении квоты не учитывались.

Согласно действующему законодательству, работодатели, численность работников которых свыше ста человек, должны предоставлять квоту по трудоустройству инвалидов. Она составляет 2,5% от среднесписочной численности работников. Отметим, в феврале парламент принял закон, который позволяет засчитывать одного инвалида, ранее проходившего службу в зоне спецоперации, за двух работников с инвалидностью без опыта СВО.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру