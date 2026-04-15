Двум петербуржцам предложили присвоить звание почетного гражданина в 2026 году

В Законодательное собрание поступили обращения с предложением присвоить высшую награду города, звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", в 2026 году двум жителям города. Формально у седьмого созыва депутатов нет такой возможности – лимит на присвоение звания исчерпали в 2025 году.

Клуб ветеранов генералов и адмиралов предложил присвоить звание благотворителя Грачье Погосяну. Весной 2022 года Заксобрание присвоило ему звание почетного мецената Петербурга.

Организация воспитанников детских домов блокадного Ленинграда выдвинула депутата Заксобрания первого и второго созывов Валерия Селиванова, скончавшегося в феврале 2020 года. Отметим, с недавних пор звание почетного гражданина города невозможно получить посмертно.

Каждый созыв Заксобрания Петербурга может за пять лет может выбрать не более десяти почетных граждан. В 2022 году награды удостоились глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, президент "Транспортного союза Северо-Запада" Владимир Ходырев. В 2023 году – артистка Эдита Пьеха и блокадный учитель Надежда Строгонова. В 2024 году – академик Эдуард Айламазян, руководитель Петербургской филармонии джазовой музыки Давид Голощекин и руководитель "Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова" Дмитрий Гранов. В 2025 году звание присвоили председателю Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василию Волобуеву, ветерану Великой Отечественной войны Зиновию Меркину и председателю правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елене Тихомировой.

