В ЗакСе 22 апреля выступит глава КСП Желудков

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга Константин Желудков выступит в Законодательном собрании в среду 22 апреля, следует из информации на сайте городского парламента. Глава ведомства расскажет об итогах работы КСП в 2025 году. Также в Заксобрании рассмотрят законопроект о создании дополнительных условий для привлечения молодых работников в систему здравоохранения, обсудят инициативу о поддержке городом социально-ориентированных НКО, занимающихся поиском захоронений жертв геноцида, и другое.

Глава КСП выступал в петербургском парламенте в апреле 2025 года. Тогда он поделился результатами работы Контрольно-счетной палаты Петербурга за 2024 год.

Контрольно-счетная палата Петербурга была создана в 1995 году по инициативе депутатов Заксобрания. Ведомство контролирует законность использования бюджетных средств в Петербурге, проводит экспертизу проектов законов о городском бюджете, проверяет годовой отчет об исполнении бюджета, оценивает эффективность предоставления налоговых и иных льгот. КСП подотчетна Законодательному собранию Петербурга.

